Hyperondernemend brengt ‘sterke verhalen van straffe ondernemers’ : “We willen zorgen voor een portie gezond positivisme in coronatijden” Christophe Maertens

06 april 2020

17u34 4 Ieper In deze coronacrisis, waarbij heel wat bedrijven zwaar worden getroffen, blijken bepaalde ondernemers over een grote portie veerkracht te beschikken. Om kmo’ers die het even niet meer zien zitten een hart onder de riem te steken, riep Bavo Goos het platform Hyperondernemend in het leven, waarop net die ondernemers hun verhaal brengen. “We willen onze positieve boodschap vanuit Ieper en de Westhoek als een olievlek verspreiden over het hele land.”

Bavo Goos (38) en zijn vrouw Sofie Vandecasteele zijn de zaakvoerders van het Smart-boost in Ieper. “Met onze firma geven we marketing- en salesadvies aan kmo’s”, vertelt Bavo. “We willen onze klanten beter en vooral efficiënter doen verkopen. We doen dat door marketing- en salestechnieken op een verstaanbare en praktische manier toe te passen op bedrijven.”

Geen reclame

“Met de coronacrisis werden we geconfronteerd met twee soorten ondernemers”, zegt Bavo. “Mensen die niet bij de pakken blijven zitten en initiatief nemen en anderen die – heel begrijpelijk – in paniek sloegen. Binnen Smart-boost probeer ik cliënten die het moeilijk hebben zoveel mogelijk te helpen door hen bij te staan met raad. Op een bepaald moment, tijdens het gras afmaaien nota bene, kreeg ik het idee om dat in deze crisis groter aan te pakken. Ik wil de sterke verhalen waarmee ik in aanraking kom, delen met collega’s die het moeilijk hebben. Heel bewust doe ik dat onder de nieuwe naam Hyperondernemend. Ik wil echt helpen en het opzet niet als reclame gebruiken voor mijn eigen zaak”, aldus Bavo.

“Met het initiatief willen we zorgen voor een portie gezond positivisme van straffe ondernemers. We laten hen vertellen hoe zij de crisis aanpakken en wat ze doen om er nadien sterker uit te komen. Het zijn stuk voor stuk persoonlijke verhalen die collega’s moeten inspireren, motiveren en activeren. We willen tonen dat zelfstandigen ook in moeilijke tijden hyperondernemend kunnen zijn.”

Pure waanzin

Een van de verhalen is dat van Sarah Bouton, die al 16 jaar de Spar supermarkt in Ieper runt. “De eerste dagen van de crisis waren pure waanzin”, zegt Sarah op hyperondernemend.be. “Een hectische periode waarop we niet voorbereid waren. Niemand had dit verwacht. Het hamsteren, mensen die de winkel binnenstormen en zich assertief – soms zelfs agressief – gedragen, tegenover elkaar én mijn medewerkers. De paniek sloeg toe, ook bij ons.”

“Aan de ene kant wilde ik mijn personeel niet in zo’n omstandigheden laten werken. Anderzijds besefte ik dat er een belangrijke rol voor ons was weggelegd”, aldus Sarah. “De ochtend na de aankondiging van de maatregelen contacteerde ik de handelaars uit de regio die aan de lokale horeca leveren, met de vraag of ik hun voorraad kon opkopen. Daarna ging ik op zoek naar leveranciers. Van bij het begin nam ik de nodige veiligheidsmaatregelen. Voor iedere medewerker een mondmasker en handschoenen, plexiglas aan de kassa, het ontsmetten van mandjes en karren.”

“Mijn respect voor mijn medewerkers is doorheen deze crisis alleen maar gegroeid. De sfeer tussen de collega’s is zelfs beter dan voor de crisis”, zegt Sarah. “Iedereen helpt elkaar vooruit. Ik ben onder de indruk van hun veerkracht. Ik probeer hen dat ook te tonen, bijvoorbeeld door hen wekelijks extra te belonen. We spraken nu al af dat we na de coronacrisis samen op teambuilding gaan en samen gaan eten, bij een van de horecazaken die ons nu uit de nood helpen.”

On hold

Ook voor Bavo en Sofie is het geen gemakkelijke periode. “Wij krijgen eveneens af te rekenen met de gevolgen van de coronacrisis. Al onze trainingen zijn uitgesteld en de meeste van onze adviestrajecten staan on hold. Maar we putten energie uit de positieve verhalen die we binnenkrijgen!”

Het volledige verhaal van Sarah Bouton en van andere ondernemers is te lezen op www.hyperondernemend.be. Hyperondernemend is ook te bereiken van www.facebook.com/hyperondernemend en www.linkedin.com/company/hyperondernemend. Ondernemers die hun verhaal willen vertellen, kunnen altijd contact opnemen met de initiatiefnemers.