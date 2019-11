Huis even onbewoonbaar na brand in technische ruimte VHS

24 november 2019

18u25 10 Ieper In de Ieperse deelgemeente Zuidschote is zondag in de vooravond brand ontstaan in een woning. Niemand raakte gewond, maar het huis is wel tijdelijk onbewoonbaar.

In de nieuwbouwwoning op Zuidschote-Dorp brak brand uit in een technische ruimte, waar onder andere de verwarmingsketel en het ventilatiesysteem staan. In het huis waren op dat moment een vader en drie kinderen aanwezig. Een van de kinderen merkte de brand op. “Het vuur was snel onder controle”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. “Omdat er geen elektriciteit meer is en de verwarmingsketel het niet meer doet, is het huis voorlopig onbewoonbaar. Er is ook wat water- en roetschade. De bewoners worden tijdelijk opgevangen bij buren.”