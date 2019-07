Hubert Saelens (85), medestichter én winnaar van Ieperse rally, overleden: “Een legende, maar ook een doodgewone mens” Erik De Block

15 juli 2019

13u59 1 Ieper In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is vrijdag gewezen rallypiloot en ondernemer Hubert Saelens (85) overleden. Hij was de oudste nog levende winnaar van de rally in Ieper én behoorde tot de stichters van autoclub Targa Florio, die aan de basis van de Rally van Ieper ligt. “Hij is een legende, maar ook een doodgewone mens.”

Hubert Saelens werd geboren in Langemark en bracht er ook zijn jeugd door. Na zijn legerdienst verhuisde hij naar Congo waar hij tot 1960 woonde en werkte. Tien jaar later trok Hubert opnieuw voor vier jaar naar daar en richtte er een familiebedrijf op. In 1974 keerde Hubert definitief naar ons land terug en ging in Ieper wonen. Hij richtte er de bekende autospeciaalzaak Eldis op en was in garages in Veurne en Ieper verdeler van Mercedes.

Hubert Saelens stond ook samen met onder meer Frans Thevelin, Martial Lahaye, John Vandevenne, Yves Verleure en de broers Rouseré aan de wieg van AC Targa Florio, de autoclub die aan de basis van de Rally van Ieper ligt.

Zijn palmares als rallypiloot is best indrukwekkend. In 1966 won hij de tweede editie van de 12 uren van Ieper, met een Lotus Elan en met Frans Moens als copiloot. Een jaar later was hij met Yves Verleure als copiloot op weg naar een tweede zege op rij. Het duo had al een grote voorsprong tot ze op de Rodeberg plots mechanische pech hadden en moesten opgeven.

Vriend Arnel Calcoen uit Nieuwpoort ging Hubert Saelens vorige week nog bezoeken. “Dat deed ik samen met enkele gewezen rallypiloten”, vertelt Arnel. “Hubert was echt een rallylegende, maar ook een zakenman én doodeenvoudige mens.”

Hubert won niet alleen de rally in Ieper, maar onder meer ook tweemaal de Rally van Congo, tweemaal de 12 uren van Kortrijk en de indertijd prestigieuze Rally van Oostende.

Hij stond een zestal keer aan de start van de 12 uren van Ieper en nadien 24 uren van Ieper. In 1980 stopte Hubert als rallypiloot, voornamelijk omdat bijna geen tijd meer had en ook omdat de motivatie wat weg was. Zijn zoon Omer trad nadien in zijn voetsporen als rallyrijder.

Hubert Saelens was vader van drie kinderen, met naast Omer ook Chantal en Dani. Hij was ook de grootvader van drie kleinkinderen Gregory, Aurelli en Nicolas. Acht jaar geleden overleed zijn echtgenote Denise Laleeuwe.

De familie neemt afscheid in intieme kring.