Hoteluitbaters en logiesverstrekkers brengen nacht door op Grote Markt Christophe Maertens

16 september 2020

06u55 6

Om aan te tonen dat Ieper klaar is om toeristen te ontvangen brachten een 25-tal logiesvertrekkers en vertegenwoordigers van Toerisme Ieper de nacht door op de Grote Markt in Ieper. Hun bedden stonden opgesteld in een cirkel op de wandelzone van de Lakenhalle. Burgemeester Emmily Talpe kwam de slapers in bed stoppen. Straks meer.