Hoteluitbaters en logiesverstrekkers brengen nacht door op Grote Markt naar aanleiding van nieuwe promotiefilm voor Ieper: “Het was een beetje zoals op kamp” Christophe Maertens

16 september 2020

06u55 34 Ieper Om aan te tonen dat Ieper klaar is om toeristen te ontvangen brachten een 25-tal logiesvertrekkers en vertegenwoordigers van Toerisme Ieper de nacht door op de Grote Markt in Ieper. Ze deden dat naar aanleiding van de nieuwe film die zal worden gebruikt om Ieper en de Westhoek te promoten als meerdaagse bestemming.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In het Vleeshuis in Ieper werd de promotiefilm ‘Ieper, bruisend hart van de Westhoek’. Deze film zal de komende maanden worden ingezet om Ieper en de Westhoek te promoten als bestemming voor een meerdaags verblijf in de regio. De film werd gerealiseerd door de Ieperse cineast Gerdy Vandermeersch, samen met regisseur Jochen Decostere uit Brugge.

“Ik deed eerder al projecten voor Ieper en ben blij dat ze ook nu aan mij dachten”, aldus de cineast. “Aanvankelijk werd ik gecontacteerd om iets met een drone te maken, want ik ben ook dronepiloot. Al vlug ging het een stap verder en werkten we de film uit, samen met Jochen. Het draaien zelf beperkte zich tot 3 dagen, maar er ging een hele voorbereiding aan vooraf.”

De film duurt in zijn volledige versie zo’n 3 minuten en kost tussen net geen 20.000 euro. Naast een Nederlandstalige versie, werd er een Engelstalige variant gemaakt. Verder ook een 5-tal kortere thematische afgeleiden. Deze laatste zullen vooral ingezet worden voor de promotie via sociale media.

Figuranten

“Deze promotiefilm toont op een sfeervolle en attractieve manier, met heel wat figuranten, wat de vele troeven zijn van Ieper en de zuidelijke Westhoek”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Het is een smaakmaker die vrijwel alle thema’s waarrond het Ieperse toerisme draait in beeld brengt en de kijker moet verleiden om meer te willen weten en zin te doen krijgen in een meerdaags bezoek”.

Er werden opnames gemaakt in het Ieperse centrum, op diverse locaties buiten de stad, maar ook in Heuvelland en Poperinge. Blikvanger is de slotscène waarbij een torenklimmer hangend aan de spits van het belfort met een Ieperse vlag zwaait.

Schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) benadrukt dat het geen gewone film is. “Er werd gebruik gemaakt van een vrij uniek concept, waarbij historische figuren uit de geschiedenis van Ieper in een hedendaagse context geplaatst worden”, aldus de schepen. “De acteurs die de rollen spelen werden gerekruteerd uit de groep van ‘De Nocturnes’, de historische theaterwandelingen o.l.v. Piet Lesage. Dit najaar ligt de focus op promotie in Vlaanderen en Nederland. Voorjaar 2021 wordt terug de Britse markt bewerkt en zal de Engelse versie van de film ingezet worden.”

Geen nachtzoen

Met deze film willen de logiesverstrekkers en de dienst toerisme tonen dat Ieper er meer dan klaar voor is om binnen- en buitenlandse bezoekers voor een meerdaags bezoek te ontvangen. Om die boodschap kracht bij te zetten stelden een 25-tal logiesverstrekkers en vertegenwoordigers van Toerisme Ieper een symbolische daad, door de nacht door te brengen in openlucht op de Ieperse Grote Markt. De bedden stonden opgesteld in een cirkel op de wandelzone vóór de Lakenhalle. Ze werden ingestopt door de burgemeester. Omwille van corona kon een nachtzoen jammer genoeg niet. “Ik heb eigenlijk goed geslapen. We kregen heel wat bezoekers lang va”, zegt Niek Benoot van het Hooge Crater Museum in Ieper. “Het was precies een beetje als op kamp. Stefaan (Vanderstraete van Menin Gate School Hotel, nvdr) had zijn gitaar mee en we hebben samen wat deuntjes gezongen. Rond 2 uur schoot Natasja (Feliers van Ariane Hotel, nvdr) uit haar kraam en maande ze ons allen aan tot slapen. Daarop werd het stil, maar blijkbaar hebben Jurgen Crombez en ik nogal wat gesnurkt. Ook opmerkelijk was dat deze morgen schepen Diego Desmadryl niet in zijn bed lag, volgens mij was hij al aan het werk (lacht).”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.