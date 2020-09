Horeca-uitbaters zetten coronaproof quizavondje op poten: “Moeilijke vragen? Neen, het moet voor elkeen plezant blijven” Christophe Maertens

02 september 2020

11u27 0 Ieper Andy Decrock van café The Corner en Christiaan Huys en Nathalie Verbiese van restaurant De Voerman slaan de handen in elkaar en organiseren op donderdag 17 september een quiz.

“Door de coronacrisis ligt het quizcircuit een beetje stil en daarom kwam ik op het idee om zelf een quiz te organiseren”, zegt Andy Decrock. “Aan restaurant De Voerman staat momenteel een tent die daarvoor geschikt is. Christiaan zag dat wel zitten, wat resulteerde in een samenwerking.” De quiz vindt plaats op donderdag 17 september. “Iedereen is welkom vanaf 19 uur en de quiz begint een uurtje later. Er zijn braadworsten en frieten om de honger tijdens het vele denken te stillen.” Andy benadrukt dat de quiz voor iedereen toegankelijk is. “De vragenlijst werd opgemaakt door Jochen Nolf uit Poperinge, voor wie het maken van een quiz geen geheimen kent. Het is de bedoeling dat iedereen er plezier aan beleefd, aartsmoeilijk wordt het dus niet.”

Inschrijven voor de quiz kan tot dinsdag 17 september via info@quizton.be of via 0479/50.58.49 (De Voerman) of 0495/12.04.82 (The Corner). De inschrijvingsprijs is 20 euro en een ploeg bestaat uit minstens 2 en maximum 4 personen. Om alles een beetje veilig te houden kunnen maximum 80 mensen deelnemen aan de quiz. De quiz vindt plaats in een tent aan de achterzijde van restaurant De Voerman op de hoek van de Rijselstraat met de Oudstrijderslaan in Ieper.