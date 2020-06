Horeca op Ieperse Grote Markt klaar voor heropening: “Terrasuitbreidingen zijn zeer welgekomen” Peter Lanssens

07 juni 2020

15u37 0 Ieper Alle hens aan dek op de Grote Markt, waar er zondag nog volop gepoetst wordt in horecazaken om klaar te zijn voor de heropening op maandag 8 juni. De stad Ieper laat terrasuitbreidingen toe om het verlies aan capaciteit door de coronamaatregelen op te vangen. De horeca-uitbaters maken daar alvast gretig gebruik van.

De Grote Markt telt twintig horecazaken en de uitbaters doen er alles aan om hun zaak op de meest veilig mogelijke manier te heropenen om de harten van Ieperlingen en toeristen snel te herwinnen. Sam Van Weehaege-Meeuws en Otis Meersch van café-bistro De Trompet zijn er klaar voor. “We hebben een nieuwe luifel laten plaatsen, zodat mensen toch buiten kunnen zitten als het weer wat tegenvalt”, vertellen ze. “Er hangen ook nieuwe lichtjes boven ons terras om het nog gezelliger te maken. We lanceren verder nog een nieuw logo en een nieuwe kaart, met als blikvangers bijvoorbeeld onze Picanha steak en Tataki van tonijn. En er is zeker geen sprake van een coronatoeslag, we hanteren onze normale prijzen.”

Buitenlandse toeristen

Café-bistro De Trompet gaat het terras van de zaak tegen volgend weekend uitbreiden tot een maximumcapaciteit van zestig klanten. “Om te compenseren voor het verlies binnen, waar we door de coronamaatregelen de helft van onze capaciteit verliezen. We verwachten echter niet meteen een overrompeling omdat toeristen vermoedelijk nog even zullen wegblijven”, beseffen de zaakvoerders. “Maar we hopen op een goeie zomer. Tegen dan zullen ook de Noord-Fransen wel weer naar Ieper afzakken. Er zijn er veel die graag op hun motor komen. Ook Nederlanders zullen wel snel de weg terugvinden. Op de Engelsen wordt het waarschijnlijk nog wat langer wachten.”

We hopen dat het stadsbestuur een toeristische campagne zal uitrollen om onze mooie stad Ieper nog eens voluit bij de Belgen zelf te promoten Axel Roegiers en Alexander Tryssesoone van Markt 22

Ook restaurant en tearoom Markt 22 staat de popelen om de deuren te openen na drie maanden sluiting. “We verwachten toch dat het druk zal zijn, met Vaderdag volgende zondag als eerste hoogtepunt”, reageren Axel Roegiers en Alexander Tryssesoone, respectievelijk zoon en schoonzoon van eigenaar Pascal Roegiers. “We zijn binnen al volzet voor Vaderdag. Buiten op ons terras, dat uitgebreid is en veertig plaatsen telt, is er wel nog plaats op Vaderdag. We hebben aan de inkom een tentje geplaatst om te schuilen bij regen. Het is een voorlopige oplossing tot onze luifel hersteld is. Dat de stad Ieper terrasuitbreidingen toelaat, is zeer welgekomen. Anders zou het toch heel wat minder zijn en dreig je rijen aanschuivende mensen te krijgen tijdens de zomer. Dat zal nu vermoedelijk niet zo zijn. We hopen dat het stadsbestuur een toeristische campagne zal uitrollen om onze mooie stad Ieper nog eens voluit bij de Belgen zelf te promoten.”

Speciaal kruidenmengsel

“We heropenen met een iets beperktere kaart, maar al onze klassiekers, zoals steak en côte à l’os, staan er op. Nog altijd met een speciaal kruidenmengeling, zodat de Ieperlingen weer van de ‘secret spices’ van de chef-kok kunnen genieten”, besluiten Axel en Alexander.