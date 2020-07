Hooimachine vat vuur tijdens het rijden: brandweer komt snel tussen VHS

23 juli 2020

18u56 0 Ieper Langs de Kemmelseweg, vlakbij de legerkazerne, moest de brandweer donderdag in de vooravond tussenkomen bij een brand aan een hooimachine. De schade bleef beperkt.

Een landbouwer reed in zijn tractor met daarachter de hooimachine toen hij plots rook opmerkte. De man zette het gevaarte aan de kant, even voorbij de overweg in de richting van Kemmel. De brandweer hoefde niet lang te blussen, de brand was snel onder controle. Niemand raakte gewond. Na de bluswerken werd de hooimachine even verderop veilig van de straat weg geparkeerd, om de precieze schade te kunnen opmeten. Door de interventie was de Kemmelseweg een tijdje afgesloten voor het verkeer dat in de richting van Kemmel reed.