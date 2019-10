Hoog percentage bestuurders rijdt te snel tijdens controleactie Alexander Haezebrouck

21 oktober 2019

19u48

De politiezone Arro Ieper deed afgelopen weekend snelheidscontroles. Opvallend is toch dat een hoog percentage van de gecontroleerde voertuigen te snel reed.

In Staden bijvoorbeeld werd gecontroleerd in een zone 70. Op 149 gecontroleerde bestuurders reden 34 bestuurders te snel, dat is zo’n 23 procent. De hoogste snelheid was maar liefst 148 kilometer per uur. In een bebouwde kom in Zonnebeke reden maar liefst 28 van de 73 gecontroleerde bestuurders te snel, dat is 38 procent. Hier was de hoogst gemeten snelheid 102 kilometer per uur. De politie voerde ook alcoholcontroles uit. Op 347 bestuurders, testten 15 bestuurders positief. Drie bestuurders testten ook positief op drugs, dit resulteerde in het intrekken van twee rijbewijzen.