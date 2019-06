Hoofdverdachte dodelijke schermutseling aan station geeft zichzelf aan LSI/VHS

21 juni 2019

16u35

Bron: LSI/VHS 6 Ieper Na een zoektocht van een week is de hoofdverdachte opgepakt die betrokken was bij de dodelijke schermutseling op donderdag 13 juni aan het station van Ieper. De 38-jarige verdachte uit Ieper gaf zich spontaan bij de politie aan en is ondertussen aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

De woordenwisseling en schermutseling tussen het 44-jarige slachtoffer uit Ieper en enkele anderen gebeurden in de nacht van donderdag op vrijdag in de buurt van het Ieperse station. Daarbij kwam het slachtoffer met zijn fiets ten val. Hij viel met zijn hoofd hard op het asfalt, maar kon zelf opnieuw recht krabbelen en naar huis rijden. Ver moest hij niet, want met zijn moeder woont hij aan de achterkant van het station, op slechts enkele honderden meter van de plaats van het incident. Thuis vertelde hij aan zijn moeder wat hem was overkomen en kroop vervolgens in bed.

Vrijdagochtend bleek zijn toestand verslechterd en belde zijn moeder de hulpdiensten. Een mugteam en ziekenwagen snelden ter plaatse, dienden de eerste zorgen toe en voerden Vincent Van Cayseele naar het Jan Ypermanziekenhuis. Daar bleef hij tot maandag 17 juni in coma met een schedelbreuk en hersenbloeding. Maar uiteindelijk overleed hij aan zijn verwondingen.

Na de vaststelling in het ziekenhuis startte de politie een onderzoek. Camerabeelden aan het station maakten ondertussen al één en ander duidelijk. Ze leverden de identificatie op van de betrokkenen, die deel uitmaken van wat wel eens smalend als de ‘Carapilsbende’ wordt omschreven. Het gaat immers om mannen die vaak met een goedkoop blikje bier rond het station samentroepen.

Hoofdverdachte Kurt V. uit Ieper - maar eigenlijk zonder vaste verblijfplaats - werd actief opgespoord om te verhoren maar kon een week lang niet gevonden worden. Tot vrijdag. Hij gaf zich plots spontaan bij de politie van Ieper aan. Hij is geen onbekende voor politie en gerecht en liep al tal van veroordelingen voor slagen en verwondingen op. Hij was ook aanwezig op 27 december 2010 toen Manolito Santy (33) in zijn woning in Boezinge (Ieper) verwikkeld raakte bij een vechtpartij met twee andere aanwezigen. Enkele uren later overleed Santy aan de opgelopen verwondingen. Kurt V. werd in die zaak nooit vervolgd of veroordeeld, twee andere aanwezigen wel. Dinsdag zal de raadkamer over zijn verdere aanhouding beslissen.

Ondertussen is er al een alcoholverbod rond het Ieperse station en verhoogd politietoezicht aangekondigd om de overlast in te dijken.