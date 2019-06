Hoofdcommissariaat politiezone kampt na amper 10 jaar met problemen LSI

07 juni 2019

Bron: LSI 0 Ieper Amper 10 jaar na de ingebruikname kampt het hoofdcommissariaat van de politiezone Arro Ieper op Ter Waarde met scheuren, loskomende vloeren en waterinsijpeling. Overleg met de architect en aannemers leverde niets op waardoor een rechtszaak is opgestart. In eerste aanleg kreeg de politie ongelijk, het gaat nu in beroep.

Het hoofdcommissariaat op de vroegere Flanders Language Valley-site werd in 2009 in gebruik genomen. De eerste problemen manifesteerden zich al na enkele jaren maar die zijn ondertussen steeds erger geworden. Pogingen om tot een vergelijk te komen met de architect en aannemers mislukten waardoor de politieraad besliste om hen voor de rechtbank in gebreke te stellen. Maar volgens de rechter in eerste aanleg zijn de problemen terug te brengen tot licht verborgen gebreken waarvoor de redelijke termijn is verstreken. De rechtbank achtte het ook niet nodig om een expert aan te stellen. “De politiezone is hier niet mee akkoord en gaat in beroep”, aldus korpschef Kenneth Coigné. “We zullen zelf ook een expert aanstellen om ons dossier beter te stofferen. Het gebouw staat niet op instorten maar er moet een oplossing voor de problemen komen of een schadevergoeding.” De politieraad keurde de volgende stap in de procedure goed.