Hoofdcommissariaat kampt al jaren met problemen, politie sleept architect en aannemers voor de rechter Lieven Samyn & Hans Verbeke

07 juni 2019

07u49 0 Ieper Amper tien jaar na de ingebruikname kampt het hoofdcommissariaat van de politiezone Arro Ieper op Ter Waarde met scheuren, loskomende vloeren en waterinsijpeling. Overleg met de architect en aannemers leverde niets op, iedereen schuift de zwarte piet door. Daardoor loopt nu een gerechtelijke procedure. In eerste aanleg kreeg de politie ongelijk, maar ze gaat in beroep.

Het hoofdcommissariaat op de site van het vroegere Flanders Language Valley werd in 2009 in gebruik genomen. Al na enkele jaren doken de eerste problemen op. “Door waterinsijpeling zitten we onder andere in de keuken op de eerste verdieping met problemen”, zegt zonechef Kenneth Coigné. “Het is zelfs zo erg dat de vloertegels loskomen. Verder zitten we ook al jaren met scheuren in de muren. We dachten eerst dat die het gevolg waren van het gebouw dat zich ‘zet’, zoals elke nieuwe woning dat doet. Maar de scheuren worden steeds groter en er blijven er maar bijkomen. Op bepaalde plaatsen zit er ook al een spleet tussen de plint en de muur.”

De aanhoudende problemen tasten niet alleen het gebouw aan. “Waterinsijpeling kan schimmelvorming veroorzaken en dat is slecht voor het welzijn van onze medewerkers”, gaat Coigné verder. “Ook daarom is het nodig dat er snel een oplossing komt.”

Zwarte piet doorschuiven

De leiding van de politiezone schoot jaren geleden al in actie, maar veel heeft dat niet opgeleverd. Dat geeft ook Jan Boens van architectenkantoor Boens & Michiels uit Wervik toe. Dat bureau heeft destijds het nieuw hoofdcommissariaat ontworpen. “De aannemers schuiven de zwarte piet naar elkaar door”, reageert Boens. “Voor ons lijkt de waterinfiltratie het meest problematisch en misschien ook het moeilijkst te verhelpen. De andere gebreken lijken ons eerder een normaal gevolg van de manier waarop het gebouw zich ‘zet’, in de eerste jaren na de constructie. Loskomende vloeren lijken een probleem met de onderlaag waarop de vloer werd gelijmd.”

Extra dakbedekking

Donderdag kwamen werklui extra lappen dakbedekking aanbrengen om de waterinsijpeling tegen te gaan. “Het is afwachten wat dat zal geven, wetende dat er dit weekend behoorlijk wat regen wordt voorspeld”, zegt Coigné. Hij vindt het jammer dat de problemen tot een juridische procedure geleid hebben. “Er zijn de voorbije jaren meer dan voldoende pogingen geweest om een overeenkomst te bereiken om de problemen op te lossen. Maar als dat niks oplevert, rest alleen nog de mogelijkheid om naar de rechter te trekken. De politieraad heeft besloten zowel de architect als de aannemers in gebreke te stellen.”

Ons gebouw staat niet op instorten, maar er moet een oplossing komen. Of minstens een schadevergoeding zodat wij niet hoeven op te draaien voor de herstellingskosten Kenneth Coigné

Te laat naar de rechtbank gestapt?

De zaak werd in eerste aanleg al behandeld. Op 7 mei volgde het vonnis, maar daar kon de politiezone Arro Ieper zich niet in vinden. “Volgens de rechter zijn de problemen terug te brengen tot verborgen gebreken waarvoor de redelijke termijn is verstreken. We zijn dus met andere woorden te laat gestart met een gerechtelijke procedure. De rechtbank achtte het ook niet nodig een expert aan te stellen. We gaan hier niet mee akkoord en gaan dus in beroep”, besluit Coigné. “We zullen zelf een expert aanstellen. Die moet de schade en de gebreken inventariseren en een oordeel vellen over de toekomstige impact van de problemen. Ons gebouw staat niet op instorten, maar er moet een oplossing komen. Of minstens een schadevergoeding zodat wij niet hoeven op te draaien voor de herstellingskosten.”