Hond Chopko krijgt het moeilijk tijdens overtocht Pyreneeën: “Maar ik heb nog altijd mijn eenhoorn” Christophe Maertens

25 augustus 2020

13u32 1 Ieper Glenn Valentin, die momenteel de Pyreneeën doorkruist met een speelgoed eenhoorn, is op zoek naar opvang voor zijn hond. De viervoeter lijkt de trip immers niet zo goed te verteren.

Glen Valentin (29) is afkomstig uit Ieper, maar woont al een tijd in het zuiden van Frankrijk. Momenteel maakt hij te voet een overtocht van de Pyreneeën. Hij wordt daarbij vergezeld door eenhoorn Géraldine en zijn hond Chopko. Ondertussen is het trio al een paar dagen onderweg. Chopko blijkt het echter moeilijk te krijgen en zijn baasje is op zoek naar opvang voor de hond.

“Mijn golden retriever loopt al enkele dagen mank en heeft last van artrose. Het zou niet slim zijn om samen met hem de overtocht verder te zetten. Daarom ben ik op zoek naar mensen die voor hem willen zorgen. Mocht ik een 5-tal mensen vinden die zich elk ongeveer 5 dagen willen ontfermen over mijn hond, zou dat heel fijn zijn”, schrijft de man op zijn Instagram-profiel.

De twintiger wil met zijn tocht geld inzamelen voor een goed doel.