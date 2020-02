Hommelhofstraat wordt aangenamer voor wandelaars en hengelaars en veiliger bewoners Christophe Maertens

26 februari 2020

08u51 0 Ieper De Hommelhofstraat in Ieper ondergaat een metamorfose. Er komen onder meer uitwijkstroken, veel groen en een wandelpad.

“Het idee voor het uitvoeren van verbeteringswerken in de Hommelhofstraat ontstond enkele jaren geleden, toen een aantal bewoners wees op de gebrekkige toestand van onder meer de bermen”, zegt schepen van Landschap Valentijn Despeghel (sp.a). “Ook de parkeerstroken, de verkeersonveiligheid, het achterstallige onderhoud van de boomgaard, en andere situaties zijn een doorn in het oog. Uit de vele ideeën werden uiteindelijk een aantal haalbare voorstellen geselecteerd.” Het bleek echter niet eenvoudig om die zomaar in de praktijk om te zetten. De reden is dat de voorstellen bij heel wat instanties moesten worden afgetoetst. “Alle voorstellen werden ruim besproken tijdens een druk bijgewoonde infoavond op 6 februari”, zegt de schepen. “De reacties waren positief en konden rekenen op de steun van de bewoners.”

Graswandelpad

We zetten even de voorstellen op een rijtje die worden uitgevoerd. Er komen 2 uitwijkstroken langs de Hommelhofstraat in kasseien. De glascontainers worden verplaatst naar de overzijde van de weg, en op de aansluiting met de Dikkebusseweg komt een een kleine parking. Op de ruimte langs de zuidzijde van de boomgaard, waar nu spontaan geparkeerd wordt, komt eveneens een kleine parking. Er wordt een berm aangeplant met een lage haag van 600 planten over een lengte van 200 meter en een langgerekt bosje op de hellende berm. Het gaat om een geboortebos van 450 bomen, waarvan er al enkele worden aangeplant op zaterdag 29 februari met meer dan 70 Ieperse gezinnen. Verder wordt een graswandelpad tussen de haag en het bosje aangelegd en een insectenhotel voorzien. Er komen ook zitbanken en graspaden in de openbare boomgaard ‘De Zwaaikom’. Daarnaast worden vier vispontons voorzien langs de oever van de Komense Vaart. De fietsverbindingen tussen het Bijlanderpad en de Hommelhofstraat worden ook hersteld, met de nodige verkeersborden.