Hoe ziet de gevangenis van Ieper er langs binnen uit? Joyce Mesdag

06 oktober 2019

19u18 0 Ieper Ooit al eens afgevraagd hoe de gevangenis van Ieper er van binnen uitziet? 75 bezoekers kregen vandaag, dankzij Open Bedrijvendag, een unieke blik achter de schermen van de instelling. Wij waren erbij, en nemen jullie ook even mee.

Bezoekers moeten standaard door een metaaldetector passeren aan het onthaal. Spullen gaan door de scanner, net als bij de controle op het vliegveld. Gsm’s mogen de gevangenis niet binnen. Die worden immers beschouwd als hulpmiddelen waarmee gedetineerden hun ontsnapping zouden kunnen voorbereiden. Bezoeken moeten aangekondigd worden op voorhand. Je kan er dus niet zomaar even binnen springen, zelfs als je iemand wil bezoeken die er vastzit.

De cellen zelf, die kregen bezoekers niet te zien. Door de overbevolking die in elke gevangenis in ons land heerst, is er nergens een cel leeg. Cellen waar mensen in verblijven, die zijn toegankelijk voor bezoeken, omwille van privacyredenen. Ieper telt drie verdiepingen met aan beide kanten cellen.

Er zijn een aantal ontspanningsruimtes waar gedetineerden naartoe kunnen voor een zinvolle dagbesteding. Gevangenen kunnen er fitnessen, boeken ontlenen in de bibliotheekruimte, opleidingen volgen in het klaslokaal, sportwedstrijden of andere activiteiten organiseren of heel af en toe een optreden bijwonen in de polyvalente zaal of zich creatief uitleven in het crea-atelier.

Wie gebruik wil maken van een van de ontspanningsruimtes, of wie een opleiding wil volgen, die moet dat op voorhand aanvragen. Daarna wordt een planning opgemaakt, waarop gedetineerden kunnen zien op welk moment zij gebruik kunnen maken van de ruimte die ze hebben aangevraagd. Wie afspraken niet nakomt, wordt niet meer opgenomen in toekomstige planningen.

Door het raam van dat crea-atelier kan je de buitenruimte zien, waar gedetineerden elke dag even buiten kunnen.

In alle Belgische gevangenissen samen, zijn elke dag ruim 4000 gedetineerden aan de slag. In opdracht van externe bedrijven voeren ze een brede waaier aan opdrachten uit. “Die activiteiten zijn ondergebracht onder de bedrijfsnaam ‘Cellmade’”, legt Tine Verhenne uit. “Het is eigenlijk Cellmade die deelneemt aan Open Bedrijvendag. Waarom? Omdat we enerzijds wat naambekendheid willen, zodat nog meer bedrijven aan ons denken om wat van hun werk aan uit te besteden.”

Dat er ontspanningsruimtes zijn in de gevangenis, en dat ze zelfs kunnen werken in de gevangenis, daar komt soms wel kritiek op. “Mensen zeggen wel eens ‘dat ze hier echt op hotel zitten’, of ‘dat ze die beter zouden opsluiten en de sleutel zouden weggooien’”, zegt Tine Verhelle. Een zinvolle tijdsbesteding is belangrijk, wil je hen met een juiste instelling terug op de maatschappij loslaten.”