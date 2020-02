Hobbyisten brengen Ieperse stout op de markt, maar die is meteen uitverkocht: “Geen nood, we hebben al plannen voor een tripel” Christophe Maertens en Laurie Baillieu

11 februari 2020

12u46 0 Ieper Het gaat hard voor Conny Adriaen en Erjen Adriaensen van brouwerij Adriaen/sen. Nadat ze in 2017 samen een cursus brouwen hadden gevolgd in Roeselare richtten ze in april 2019 hun eigen brouwerij op. Van hun eerste biertje, een echte Ieperse stout, gingen alle flesjes in een recordtempo de deur uit. “We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan.”

Als Joeri Devolder van café Bazaar zijn gedacht zegt over een bier kan het snel gaan. Dat ondervonden Conny Adriaen uit Zillebeke en Erjen Adriaensen, een ingeweken Antwerpenaar. Ze brachten onlangs hun ‘eigenzinnig Iepers bier’ Stoutn Ieperlink op de markt, maar de 469 flesjes Ieperse stout, een biersoort met een donkere kleur en typische smaak, zijn in recordtempo uitverkocht. “We leerden elkaar kennen op een bierbrouwcursus in Roeselare”, vertelt Erjen. “Gaandeweg zijn we samen beginnen brouwen in de keuken. We hebben twee jaar geëxperimenteerd. Na een aantal probeersels besloten we het wat groter aan te pakken.”

Alles zelf doen

De twee richtten de brouwerij Adriaen/sen - een kleine woordspeling met hun beide familienamen - en besloten een stout te maken. “Iedereen vraagt ons waarom we dat type bier kozen en ik geef altijd hetzelfde antwoord: ‘waarom niet?’”, gaat Erjen verder. “Iedereen maakt een tripel of een blond bier. Net daarom kozen we voor een stout. Zo vallen we meer op. Maar eigenlijk ook gewoon omdat we zelf graag stout drinken. De eerste vereiste is dat we het bier zelf lekker vinden, maar als anderen het ook kunnen smaken, is dat natuurlijk een mooi compliment.” Niet alleen brouwen ze hun eigen bier, ook het bottelen doen ze zelf en zelfs het logo en het etiket hebben Conny en Erjen zelf ontworpen.

Stevige investering

De twee vrienden konden hun brouwerij onderbrengen in een ruimte van het Ieperse bedrijf Vermeulen Construct, waar Conny deel van uitmaakt. “Hier doen we aan metaalconstructie en dat is natuurlijk een voordeel”, zegt de vrouw. “De tanks hebben we niet zelf gemaakt, maar de wasbak en een tafel hebben we wel in elkaar gestoken. Hoewel we niet groot zijn, is het toch een stevige investering. We hopen dus wel winst te kunnen maken. Of we er ooit ons beroep van hopen te maken? Ach, je weet nooit wat de toekomst brengt. We hadden ook niet gedacht dat ons eerste brouwsel zo zou aanslaan. Alles al uitverkocht, wie had dat gedacht? Mensen zullen dus even moeten wachten voor ze ons bier weer kunnen kopen. Maar geen nood, in de toekomst brengen we ook een tripel op de markt. Dan kunnen bierliefhebbers meteen twee van onze bieren proeven.”

Bij de brouwerij is Stoutn Ieperlink voorlopig niet meer te koop, maar je kunt het wel nog in Kaffee Bazaar in Ieper en in ’t Molenhof in Vleteren drinken. Meer info op www.facebook.com/BrouwerijAdriaensen.