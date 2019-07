Hilarisch: buurman plaatst reuzenkip naast gigantisch ei in provinciaal domein Christophe Maertens

18 juli 2019

14u08 116 Ieper Op het provinciaal domein De Palingbeek is een grote kip opgedoken net naast de permanente installatie ComingWorldRememberMe. De kip staat bij een buurman en kijkt vol aandacht naar het grote ei dat deel uitmaakt van het kunstwerk.

Eerder deze maand werd op het domein Palingbeek de permanente tentoonstelling ComingWorldRememberMe (CWRM) geopend. Dat kunstwerk van Koen Vanmechelen werd gemaakt met 200.000 beeldjes die eerder deel uitmaakten van het tijdelijke kunstwerk dat wat verder op de site te vinden was. De in totaal 600.000 beeldjes stonden elk voor een slachtoffer van WO I. Er werden 400.000 beeldjes verdeeld onder de geïnteresseerden, van de rest werd het vast monument gemaakt. Een buurman plaatste nu een grote plastieken kip aan de rand van zijn tuin. De kip richt zijn begerige blik op het grote ei dat deel uitmaakt van de installatie. Welk statement de buurman wil maken, is nog niet bekend.