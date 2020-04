Highlight Festival uitgesteld naar 28 augustus 2021 Christophe Maertens

28 april 2020

14u04 0 Ieper Het Ieperse Highlight Festival wordt verplaatst naar 28 augustus 2021 door het coronavirus. De tickets blijven geldig voor volgend jaar.

“Na Highlight Festival Indoor moeten we nu bevestigen dat Highlight Festival 2020 ook word uitgesteld”, zegt bestuurslid Lennert Vintevogel. “De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat er geen massa-evenementen mogen plaatsvinden deze zomer. Na deze uitspraak hebben we alle mogelijke pistes overlopen met ons team en kwamen we tot de conclusie dat er geen kwalitatieve en veilige editie kan plaatsvinden. We dragen de veiligheid van onze artiesten, medewerkers, leveranciers, partners en bezoekers hoog in het vaandel en dus nemen we geen enkel risico.”

De tickets die al gekocht werden, blijven geldig voor volgend jaar. Het festival zal volgend jaar plaatsvinden op zaterdag 28 augustus 2021. Mensen die nog vragen hebben kunnen een mailtje sturen naar info@highlightfestival.com.