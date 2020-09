Hevige explosie in bandenwerkplaats schrikt Elverdinge en omgeving op: geen slachtoffers maar wel zware materiële schade Hans Verbeke

15 september 2020

22u07 14 Ieper Langs de Veurnseweg in Elverdinge heeft zich dinsdagavond iets voor 21 uur een hevige explosie gedaan op de site van het voormalige ramen- en deurenbedrijf Hardy. Er vielen geen gewonden maar de schade is groot.



De ontploffing deed zich voor in een deel van het pand waar nu Tyre Repair Center is gevestigd, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de herstelling van (tractor)banden. De kracht van de explosie was zo hevig dat een aantal ruiten, muren en poorten in het gebouw werden weggeblazen. De trillingen waren goed te voelen in de directe omgeving. Binnen is de ravage groot. Een grote oven werd ei zo na naar buiten gekatapulteerd. De brandweer moest een klein brandje blussen aan een tractorband en doorzocht het gebouw om te zien of er iemand aanwezig is. Dat bleek niet het geval. De zaakvoerder is ‘s avonds regelmatig alleen aan de slag in het bedrijf maar vanavond was hij afwezig.

Later meer.