Het Yper Museum werkt met #YperMuseuminuwkot een digitaal aanbod uit en speelt daarmee in op de corona-actualiteit

09 april 2020

13u31 3 Ieper Het Yper Museum werkte een volledig digitaal aanbod uit. Via de website en sociale media brengt het museum haar collectie tot in de huiskamer van de zich in een lockdown bevindende cultuurliefhebber. Wat blijkt: het is niet de eerste keer dat de Kattenstad door een virus wordt getroffen. “We hebben een volledige webpagina gewijd aan de pest, een dodelijke ziekte die in de 14de eeuw door Europa woedde.”

Het Yper Museum is momenteel dicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Om de liefhebber niet helemaal op zijn of haar honger te laten zitten, werkten de medewerkers van het museum een digitaal aanbod uit. Via de website, nieuwsbrieven en de sociale media kunnen mensen thuis de collectie een blik gunnen.

Pestdokters

Een interessant onderdeel van het initiatief is ‘Witte Helden #middeleeuwengeleden’. “We zien dat de geschiedenis zich herhaalt”, zegt Sandrin Coorevits, coördinator van Yper Museum, waarmee ze doelt op de pestepidemie die in de 14de door Europa raasde. Op de webpagina over het item staat te lezen dat de ‘Zwarte Dood’ regelmatig terugkwam, maar dat vooral de eerste golf een zware dodentol eiste. “De cijfers liegen er niet om: één derde tot de helft van de bevolking overleefde de epidemie niet. Net zoals vandaag, proberen ook in de veertiende eeuw overheden, dokters en de bevolking zichzelf en de samenleving zo goed mogelijk te beschermen tegen de ziekte. Net zoals vandaag, zijn er in de middeleeuwen personen die instaan voor de verzorging van de zieken: de pestdokters. Om besmetting zoveel mogelijk te vermijden, mogen zij geen andere patiënten behandelen en moeten ze zelf in afzondering leven tijdens de epidemie.”

Rechtkrabbelen na de oorlog

“Net voor de coronacrisis uitbrak stoomde het Yper Museum een nieuwe tentoonstelling klaar: ‘herSTELLINGEN, over de terugkeer van het sociocultureel leven na WO I’”, zegt de coördinator. “We konden nooit voorspellen dat deze tentoonstelling zo actueel zou worden. Ook vandaag valt het sociaal leven door Covid-19 volledig stil en staan we straks voor het ‘herSTEL’ van ons sociocultureel weefsel. Misschien kunnen we inspiratie vinden in deze tentoonstelling: hoe mensen terug rechtkrabbelden na WO I.”

Cinema Vauban op de computer

Leuk is dat het museum zijn filmarchief online plaatst. “Als je - in gezonde omstandigheden- het Yper Museum bezoekt, kan je één van de bovenzalen naar Cinema Vauban”, aldus museummedewerkster Katrien Goudeseune. “Nu het museum dicht is, zetten ze al het beste uit het filmarchief online.”

Leerrijk aanbod voor kinderen

De educatieve medewerkers van de stedelijke musea werkten speciaal voor deze vreemde weken leer-en speelpakketten uit. “Geschiedenis van Ieper spelenderwijze aanbieden als het ware”, klinkt het. “Zo komt er een speciale ‘online berenjacht door het Yper Museum’ en zijn er werkblaadjes gemaakt over de middeleeuwse geschiedenis van onze stad. Er hoort zelfs een uitknipbaar gezelschapsspel bij.”

#favorietenPersoneelinuwkot

De mensen die werken in het Yper Museum doen dat in coronatijden meestal #vanuithunkot. Dat doet hen eens stilstaan bij de collectie van hun museum. Wat is hun favoriete museumstuk? Maak online kennis met de ‘speciallekes’ van het Yper Museum en met de mensen achter de schermen.” Ook in onze krant maakten we daar een item over.

“De musea werkten zich uit de naad om hun expertise en kennis zoveel als mogelijk naar de mensen toe te brengen via allerlei digitale middelen. Gesloten deuren, maar geen gesloten museumwerking”, voegt schepen van Musea Dimitry Soenen er nog aan toe. Meer info via Facebook, Instagram of via www.ypermuseum.be/#ypermuseuminuwkot