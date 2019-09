Het Yper Museum krijgt belangrijke Europese prijs met project ‘In het Spoor van het Heilig Bloed’ Christophe Maertens

06 september 2019

13u07 0 Ieper Het Yper Museum is in de prijzen gevallen met het project ‘In het Spoor van het Heilig Bloed’ de Badges Award binnen. Dat is een heel belangrijke Europese prijs voor ‘Informele leertraject in de culturele erfgoedsector’.

“In het Spoor van het Heilig Bloed is een project waarbij de kinderen van Voormezele hun ‘Heilige Bloedprocessie’ via een zelfgemaakte documentaire verslaan. Daarvoor namen ze de rol van topjournalist op zich”, zegt Sandrin Coorevits van het Yper Museum. “De kneepjes van het journalistieke vak leerden ze van échte professionals. Ze speelden een actieve rol in het vertalen van de jaarlijkse processie in hun eigen dorp. Ze deden interviews met de lokale organisatoren van de processie én met verschillende andere mensen. De kinderen leerden op die manier hoe oude tradities ontstaan, groeien, en vaak nog heel levendig zijn in hun eigen woonplaats. Het was een heel intense en duurzame samenwerking tussen museum en de kinderen en dorpelingen. Het museum ontwikkelde dit format en is super trots dat dit op Europees niveau erkenning krijgt.”

De jury loofde de originele aanpak om via een omweg kinderen kennis te laten maken met de waarde van hun lokale erfgoed.

De andere genomineerden waren Hidrodoe in Herentals en Museumlandschaft Hessen Kassel in Duitsland.

De internationale Badges Award werd georganiseerd door acht belangrijke Europese instellingen en werd uitgereikt in Landcommanderij Alden Biesen.

“Deze award zet ons mooie nieuwe stadsmuseum in de Lakenhalle op de kaart in Europa”, zegt schepen van musea Dimitry Soenen. “De winnaar – het Yper Museum - krijgt zo op grote schaal erkenning in heel wat Europese erfgoednetwerken.”