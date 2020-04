Het Voorlopig Bewind zorgt voor postzegels zodat gedetineerden een brief kunnen schrijven aan hun kinderen Christophe Maertens

20 april 2020

12u13 0 Ieper Het Voorlopig Bewind, de jongerenwerking van het Yper Museum, verzamelde met hun actie ‘Myn papa doe mee mê de rally in Afrika’ 2.911 euro voor het CAW, dat onder meer het kinderbezoek in de gevangenis regelt. Een deel van het geld wordt nu gebruikt om postzegels te kopen, zodat gedetineerden in deze coronatijden brieven kunnen sturen naar hun kinderen en hun gezin.

Tijdens de Warmste Week organiseerde het Voorlopig Bewind, de jongerenwerkgroep van het Yper Museum, de actie ‘Myn papa doe mee mê de rally in Afrika’ om geld in te zamelen voor het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). “Het CAW regelt onder meer het kinderbezoek in de gevangenis. Het belang van dit bezoek mag niet onderschat worden. In de documentaire die de Voorlopig Bewinders opnamen, werd dit pijnlijk duidelijk”, zegt Katrien Goudeseune van het Yper Museum. “Ondertussen werd het ingezamelde geld, 2.911 euro in totaal, aan het CAW bezorgd.”

De jongerenwerkgroep van het museum kon zelf mee bepalen waarvoor dit geld wordt ingezet. Het coronavirus verschoof echter de prioriteiten. Van bezoek, ook niet van de kinderen, is er momenteel geen sprake meer. De dienst INTERACT!E in de gevangenis zorgt ervoor dat gedetineerden nu de contacten blijven onderhouden. “Dat dit budgettair niet ingepland stond, is makkelijk te begrijpen”, zegt Goudeseune. “De opbrengst van de actie van het Yper Museum tijdens de Warmste Week, is dan ook een aangenaam extraatje. INTERACT!E zorgt voor kaartjes en het Voorlopig Bewind voor de bijhorende postzegels zodat de families van Ieperse gedetineerden binnenkort de postbode op bezoek krijgen.”

“Het volledig budget gaat echter niet naar postzegels”, vult Iepers schepen Dimitry Soenen aan. “Het grootste deel van het geld wordt verder gebruikt om de wachtruimte in de Ieperse gevangenis kindvriendelijker te maken. De concrete uitwerking hiervan wordt terug opgepikt eens het coronavirus ons land heeft verlaten.”