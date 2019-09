Het ‘sneeuwt’ in Ieper... met dank aan kapotte pleisterinstallatie LSI

03 september 2019

14u41

Bron: LSI 0 Ieper Bewoners en passanten in de Stationsstraat in Ieper wreven zich dinsdagvoormiddag even de ogen uit. Even leek het of er plaatselijk een fikse sneeuwbui was gepasseerd want de straat lag bedekt onder een wit tapijt.

Het witte tapijt bleek veroorzaakt door een technisch defect in de pleisterinstallatie van een aannemer die aan de slag was in een appartement in aanbouw. Door het defect verspreidde rond 10u een stevige stofwolk met kalk zich in de omgeving, pal tegenover kapsalon The Hair Lounge. Toen het stof ging liggen, bleef er een witte Stationsstraat achter. Enkele voertuigen werden ook onder een wit laagje bedekt. De brandweer van de zone Westhoek moest er aan te pas komen om alles schoon te spuiten en te vegen. De straat bleef tot even voor 14u voor alle verkeer afgesloten.