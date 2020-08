Het Perron kleurt vrijdag rood: “De cultuursector bloedt” Christophe Maertens

27 augustus 2020

18u13 1 Ieper Cultuurcentrum Het Perron zal op vrijdag 28 augustus tussen 21 en 23.55 uur rood kleuren, net als heel wat andere cultuurcentra in ons land, die daarmee aan de alarmbel willen trekken.

“De coronacrisis hakt er stevig in. Duizenden artiesten, freelancers en technici zijn zonder werk gevallen. In de evenementensector is zich een gigantische ramp aan het afspelen, waar we het einde niet van willen meemaken. Extra steunmaatregelen zijn nodig”, zegt Fran De Pauw van Cult!, de netwerkorganisatie en belangenbehartiger van de cultuurhuizen in Vlaanderen. “Cultuur is essentieel voor het welzijn van mensen. Zonder cultuur geen samenleving. We willen af van de stiefmoederlijke behandeling. We kunnen in veilige omstandigheden samen aan cultuur doen. Laat ons dat dan ook doen. We willen geen voorkeursbehandeling, maar ook niet minder dan andere sectoren. Publiek en veiligheid komen voor ons op de eerste plaats.” De actie is een oproep aan alle politici om zich meer te bekommeren over het belang van cultuur.