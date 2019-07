Het Perron doet oproep voor project #muralhetperron Christophe Maertens

10 juli 2019

08u52 2 Ieper Cultuurcentrum Het Perron in Ieper vraagt mensen deze zomer foto’s te nemen van kunstwerken in trein-, tram- of busstations. Deelnemers maken kans op een waardebon.

Mensen die onderweg een kunstwerk zien in een trein-, tram- of busstation, mogen daarvan een foto nemen. “Post de foto op Instagram en tag Het Perron en gebruik de hastag #muralhetperron. De mooiste foto’s worden gedeeld en zullen gebruikt worden in de tentoonstelling ‘Mural Art’ van Roger Somville komende oktober in Het Perron. Je maakt bovendien kans op een waardebon voor Het Perron”, klinkt het. Wie geen Instagram heeft kan de foto’s ook insturen via mail naar sander.nolf@ieper.be.