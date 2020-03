Het leven in Ieper ligt stil: ideaal moment om de kasseitjes onder de Menenpoort te herstellen Christophe Maertens

17 maart 2020

16u41 7 Ieper Arbeiders zijn bezig de kasseitjes onder de Menenpoort in Ieper aan het herstellen. Het stadsbestuur nam de rust die er nu heerst te baat om de werken uit te voeren.

“We hadden al gemerkt dat de kasseitjes onder de Menenpoort plaatselijk aan herstel toe zijn”, zegt schepen Ives Goudeseune. “Maar omdat het er altijd heel druk is, zaten we te wachten op een geschikt moment.” Nu het door de maatregelen rond corona heel wat rustiger is geworden, is het ogenblik genomen om de straat aan te pakken. “Het verkeer kan verder onder de Menenpoort door en we proberen met zo weinig mogelijk hinder de werken uit te voeren”, besluit de schepen. Later dit jaar staat nog de volledige schoonmaak van de Menenpoort op het programma.