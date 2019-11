Het Jan Yperman Ziekenhuis schenkt computers, printers en schermen aan scholen uit de regio Christophe Maertens

27 november 2019

12u53 0 Ieper Het Jan Yeperman Ziekenhuis in Ieper vernieuwde zijn IT-infrastructuur en schonk oude, maar nog bruikbare hardware aan scholen in de buurt. We zijn Jan Yperman in elk geval heel dankbaar voor de gift.”

Het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper heeft dit jaar zowat zijn volledige IT-infrastructuur vernieuwd. “Honderden computers - zowel desktops als laptops, schermen en printers – werden vervangen door nieuwe toetellen”, zegt IT-manager Mario Keersse. “Dat was noodzakelijk omdat we als geavanceerd ziekenhuis qua hard- en software aan steeds hogere eisen moeten voldoen en de programma’s en applicaties die we gebruiken steeds meer rekenkracht vergen. Daarbij spelen onder meer cyberveiligheid en GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming), het nieuwe EPD (elektronisch patiëntendossier) en werken in de cloud een belangrijke rol.”

Geen patiëntengegevens

De toestellen die niet langer gebruikt worden, werden per type en leeftijd gesorteerd door de mensen van IT. “Dat leverde een indrukwekkende stapel op. Omdat we duurzaamheid én maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel dragen, hebben we besloten de jongste en dus krachtigste toestellen en randapparaten te schenken aan lagere en middelbare scholen uit de regio”, legt bedrijfskundig directeur Pieter Declerck uit. “Die gingen daar graag op in. Intussen kwamen scholen langs uit Ieper, Poperinge, Diksmuide, Mesen en Alveringem.”

Uit alle computers hebben de IT’ers van het ziekenhuis eerst de harde schijf verwijderd, zodat de geschonken computers met zekerheid geen patiëntengegevens meer bevatten.

Leerplan media

Mireille Vanallemeersch is directeur van de Vrije Basisschool Sint-Jan, op een boogscheut van het Jan Yperman Ziekenhuis. Zij laadde zowel desktops, laptops, schermen als printers in voor haar school. “We zijn een kleine school die het met beperkte financiële middelen moet zien te redden”, zegt ze. “Nieuwe pc’s en randapparatuur wegen zwaar op ons budget. En toch zijn computers vandaag onmisbaar voor een school: in elke klas hebben wij pc’s waarop de kinderen dagelijks om beurt mogen werken. Ze krijgen er oefeningen voor taal en rekenen. Denk bijvoorbeeld aan het digitaal leerplatform Bingel, waarop kinderen thuis kunnen inloggen. We hebben leerlingen die omwille van hun motoriek met digitale handboeken op de computer werken. Wie thuis geen pc heeft, kan de computertaken op school doen. Zo raken ze niet achterop. En leerlingen die snel weg zijn met leerstof kunnen zich op de computer verdiepen in bepaalde onderwerpen. ICT is een onderdeel van het leerplan media, dankzij deze hardware kunnen onze leerlingen deze vaardigheden oefenen. We zijn onze buren van Jan Yperman in elk geval heel dankbaar voor de gift.” (CMW)