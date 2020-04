Het In Flanders Fields Museum post tijdens sluiting verhalen op Facebook Christophe Maertens

04 april 2020

18u30 0 Ieper Ondanks de gedwongen sluiting tot en met 19 april blijft het In Flanders Fields Museum niet bij de pakken zitten. Op Facebook trakteert het liefhebbers op verhalen bij objecten, documenten of getuigenissen uit de rijke collectie. Daarnaast lanceert IFFM een webshop en is er een app voor een stadswandeling over de wederopbouw.

Tijdens de extra tijd thuis kan de liefhebber een vleugje Ieperse geschiedenis blijven beleven. “Surf daarvoor naar de Facebookpagina van het In Flanders Fields Museum. In korte presentaties van enkele minuten krijg je heel wat achtergrond over het leven ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Doordat ook de tijdelijke tentoonstelling ‘Feniks’ over de wederopbouw is gesloten, kun je via deze weg alvast een eerste blik werpen op deze expo”, zegt het IFFM.

Wandel terug naar het Ieper van de jaren ’20

“Wie graag een extraatje toevoegt aan de wandeling in de thuisomgeving, kan via de app ‘Ypres Salient 1914-1918: From the ashes’ een blik op de bijzonderste wederopbouwsites van Ieper werpen. De wandeling is 2,3 kilometer. Download de app via de App Store of Google Play.”

Opgelet: wandelen in de buitenlucht mag, maar uitsluitend met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of met één vriend of vriendin. Hou je aan de regels rond ‘social distancing’.

Webshop

In Flanders Fields Museum lanceert ook een online shop. “Naar aanleiding van de expo ‘Feniks’ werd het boek met foto’s van Robert en Maurice Antony over de verwoesting en de wederopbouw van Ieper en omstreken uitgegeven. Eigenlijk waren de foto’s van de broers eerder bedoeld om als souvenir of prentkaart te verkopen, maar ze getuigen van een uitzonderlijke artistieke kwaliteit en zijn van een onschatbare waarde. Het boek ‘Antony d’Ypres. Fotografen van de Wederopbouw’ brengt hun collectie in beeld, voorzien van inleidingen door Piet Chielens, Dominiek Dendooven en Jan Dewilde.”