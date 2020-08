Het Groot Dictee Heruitgevonden simultaan in meer dan 100 bibs, ook in Ieper Christophe Maertens

28 augustus 2020

10u40 0 Ieper Op vrijdagavond 9 oktober kan taalliefhebber in de bib van Ieper deelnemen aan De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruitgevonden.

“Het is een dictee voor iedereen die graag speelt met letters”, klinkt het bij Creatief Schrijven, dat samen met De Standaard het dictee organiseert. “Je hoeft zeker geen spellingskrak te zijn om deel te nemen. Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat de deelnemer creatief aan de slag gaan met taal.” Het dictee begint om 20 uur stipt en gaat simultaan in meer dan 100 bibliotheken. Inschrijven is gratis en kan door een mail te sturen naar Inschrijvingen.Bibliotheek@ieper.be.