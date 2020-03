Het dossier N8: 60 jaar aanmodderen in een notendop Christophe Maertens

03 maart 2020

Het dossier rond de N8 kent een lange geschiedenis. Het was aanvankelijk de bedoeling om een snelweg tussen Kortrijk en Veurne aan te leggen, maar de A19 raakte nooit verder dan Ieper. Daarom wilde men de N8 tussen Ieper en Veurne opwaarderen, maar na allerlei plannen en voorstellen blijft alles bij het oude: een onveilige gewestweg.

• Het plan voor de snelweg Kortrijk-Veurne werd opgenomen in het snelwegenprogramma uit de jaren ’60. Het stuk A19 tussen Kortrijk en Ieper was in de jaren ’80 klaar. Het traject tussen Ieper en Veurne kwam echter onder vuur te liggen, waardoor het nooit aangelegd werd. Na veel gebakkelei werden drie scenario’s voorgesteld: een verbreding van de N8 tot twee keer twee rijstroken, een verdere doortrekking van de A19 zoals gepland of een combinatie waarbij de A19 ten noorden van Ieper afbuigt naar de rijksweg. De toenmalige Intercommunale Vereniging voor de Autosnelwegen van West-Vlaanderen (IVAW) koos voor de derde optie, maar het plan werd nooit uitgevoerd wegens geen geld. De regering-Leterme hakte in 2005 de knoop door: de A19 wordt niet verlengd.

• Terug naar de N8, die deel bleef uitmaken van allerlei voorstellen. Aanvankelijk was het de bedoeling het verkeer in Woesten, Elverdinge en Brielen rond de dorpskern te leiden via een nieuwe weg. Ook in Hoogstade werd een omleidingsweg voorzien.

• Rond de eeuwwisseling lag een plan op tafel voor een bypass die in de buurt van Reninge opnieuw aansluiting zou zoeken met de N8. In 2001 sloten liberalen en socialisten het Westhoek-Menshoekpact, dat daarvan weinig afweek. Toenmalig minister-president Yves Leterme besloot in 2005 dat de bypass niet via Pilkem Ridge – dat WO I-slagveld lag te gevoelig bij de Britten – zou lopen, maar langs Brielen, Zuidschote en Woesten. Het voorstel kon op weinig steun rekenen, met zelfs veel protest van actiegroep ‘Geen Streep door de Westhoek.’

• Het bleef daarna aanmodderen. In 2017 zochten het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken opnieuw naar een oplossing. Na twaalf maanden overleggen met alle betrokken partijen werd een eindrapport voorgesteld. De hoofdlijnen waren vrijliggende fietspaden langs de N8, op bepaalde plaatsen een dubbele richting, op andere enkele richting en soms een vent- of parallelweg. Verder ook een vloeiende overgang van het verkeer van de A19 naar de Ieperse Noorderring, zonder verkeerslichten en een omleidingsweg rond Brielen. Maar het lijkt erop dat ook dit plan op de lange baan zal geschoven worden.