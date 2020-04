Het dilemma: verplicht doorstappen of toch aanschuiven voor een ijsje VHS

12 april 2020

Het mooie weer lokte zondag veel wandelaars en fietsers naar het Ieperse stadscentrum. Heel wat van hen deden ook de Grote Markt aan en lieten zich verleiden tot een stop aan Il Gusto d’Italia, de gekende ijsjes- en wafelzaak op de hoek van de Neermarkt en de Rijselstraat. Alleen was er vlakbij, aan de ingang van het In Flanders Fields-museum, dat dekselse infobord van de politie waarop in koeien van letters stond te lezen ‘verplicht door te stappen’. Alleen is dat een beetje moeilijk, met in de hand een hoorntje waarop één of verschillende van die heerlijke ijsbollen je toelachen. En dus werd er ter plaatse gelikt en gesmikkeld dat het een lieve lust was. Zonder door te stappen maar wel min of meer volgens de principes van de ‘social distancing’, op voldoende afstand van elkaar dus.