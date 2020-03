Heropflakkering brand vernielt ook tweede pand en lingeriewinkel LSI

22 maart 2020

09u46

Bron: LSI 0 Ieper Een heropflakkering van de brand die zaterdagavond in het centrum van Ieper een pand vernielde heeft zondagochtend ook voor zware schade aan het naastliggende pand en lingeriewinkel Marie gezorgd.

De eerste brand brak zaterdagavond rond 22.30 uur uit op de eerste en tweede verdieping van een historisch pand in de Boterstraat. Beide verdiepingen zijn vernield. Skatewinkel Area 51 op de gelijkvloerse verdieping liep waterschade op. Het aanpalende pand kon evenwel gevrijwaard worden. “Ondanks een grondige controle met een warmtebeeldcamera binnen en buiten het gebouw zijn vermoedelijk nog enkele kleine gensters blijven smeulen”, aldus Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. “Door de wind flakkerden die mogelijk opnieuw aan. Zondagochtend bleek bij een tweede uitruk van de brandweer dat het dak en de ondergelegen verdieping van het aanpalende pand brandde. Het dak stortte in en de verdieping en lingeriewinkel liepen ernstige brand- en waterschade op.” Het tweede pand was net als het eerste niet bewoond. Er raakte niemand gewond.

Over de oorzaak van de brand is er geen duidelijkheid. Het Ieperse parket stelde geen deskundige aan omdat het pand niet stabiel genoeg is om te betreden. Er wordt wel uitgegaan van een accidentele oorzaak. In het pand van de skatewinkel waren werken aan de gang. Of die er iets mee te maken hebben, is onduidelijk.