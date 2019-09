Herfstquiz vol hersenkrakers Christophe Maertens

26 september 2019

17u09 0 Ieper Mensen die houden van quizzen, kunnen zich inschrijven voor de Herfstquiz in Dienstencentrum De Kersecorf in Ieper.

“Trommel je vrienden op voor een quiz vol hersenkrakers”, klinkt het in Dienstencentrum De Kersecorf. De herfstquiz vindt plaats op donderdag 10 oktober om 13.30 uur. “Ben je alleen? Geen nood, je vindt zeker een plekje in een team.” Vooraf in te schrijven via LDC De Kersecorf op 057/20.37.78, deelnemen kost twee euro.