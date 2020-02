Herdenkingstoerisme mogelijk in gevaar door brexit: “We mogen de Britse markt niet loslaten” Christophe Maertens

05 februari 2020

14u56 0 Ieper “Heel wat Ieperse ondernemers zijn ongerust over de gevolgen van de brexit. Ieper is dan ook een van de steden met het grootste aantal Engelse toeristen in de regio.” CD&V-raadslid Peter De Groote hoopt dat het stadsbestuur maatregelen neemt. “Op de pond en de grensformaliteiten hebben we weinig invloed, maar Ieper blijft wel een trekpleister voor de Britten”, reageert schepen Diego Desmadryl (Open Ieper).

De brexit is een feit en eind dit jaar zal er al dan niet een akkoord zijn over hoe het Verenigd Koninkrijk en de EU vanaf 1 januari 2021 zullen samenwerken. Sowieso zullen er gevolgen zijn voor handelaars en bedrijven. “Het verontrust heel wat Ieperse ondernemers, ook mezelf (De Groote baat onder andere een chocoladewinkel uit op de Grote Markt, nvdr). In Vlaanderen is Ieper een van de steden met het grootste aantal Britse toeristen, die vooral komen voor het herdenkingstoerisme in onze streek.”

In 2014 kwamen meer dan 700.000 toeristen naar Ieper, in 2015 waren het er 500.000 en in 2016 daalde het verder tot 450.000. “De jaren daarop ging de curve weer even omhoog door de herdenkingsjaren”, weet De Groote. “De burgemeester zei eerder dat het belangrijk was ons te hoeden voor een al te grote terugval op vlak van herdenkingstoerisme en dat zoiets nefast zou kunnen zijn voor onze regio. De gevolgen van de brexit voor ons zijn dan ook niet te onderschatten en ik hoop dat het stadsbestuur actie onderneemt.”

Dagtoerisme

Volgens De Groote dreigt de brexit een grote invloed te zullen hebben op het dagtoerisme. “Ik sprak met verschillende touroperators en hoorde van hen dat er minder zal ingezet worden op dagtoerisme, maar dat ze wel meer het tweedaagse toerisme zullen promoten.” De reden daarvoor is dat bussen te veel tijd zouden verliezen bij controles aan de grens. “Maar als het dagtoerisme halveert, is dat een ramp voor onze stad.”

“Geen paniek, we hebben al voorbereidingen getroffen”, reageert schepen voor Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper). “We zullen de Britse markt niet loslaten. De formaliteiten aan de grens en de koers van de Britse pond hebben we niet in de hand, maar dat wijzigt ook niets aan de unieke positie die onze stad heeft als centrum van het herdenkingstoerisme rond WO I. Ieper blijft voor de Britten ‘holy ground’.”

Vernieuwing

“Ieper zal de sterke band met de Britse reissector onderhouden en verstevigen. We hebben net een schoolvoorbeeld van een samenwerking achter de rug: de organisatie van de Discovery Tour. Honderd vertegenwoordigers van de Britse reissector waren vier dagen te gast in Ieper. We hebben hen getoond dat er ook na de vierjarige herdenkingsperiode nog altijd een kwalitatief aanbod aanwezig is en dat de private en de openbare sector blijft investeren in kwaliteit, service en vernieuwing voor de klanten van de Britse reissector. Het grote aantal deelnemers was de bevestiging dat de Britse reissector de ‘Flanders Fields’ nog altijd als een belangrijk product ziet”, vertelt de schepen.

“Ook Toerisme Vlaanderen zal de Westhoek - naast de vijf Vlaamse kunststeden - in het basisaanbod behouden voor de communicatie en promotie van Vlaanderen op de Britse markt. Dat engagement hebben we. Wij moeten zorgen dat we ons aanbod up-to-date houden en regelmatig vernieuwen. Ik kan alvast zeggen dat het In Flanders Fields Museum tegen januari 2021 verschillende vernieuwingen plant, goed voor een investering van een half miljoen euro.”

Gratis wifi

Een andere project dat ook in de steigers staat is gratis wifi in het stadscentrum. “Dit zal een interessante service zijn voor de Britse bezoekers, want zij zullen misschien geconfronteerd worden met hoge roamingkosten als niet-EU inwoners. Verder willen we andere markten bespelen met een ruimer aanbod naast WO I.”

Ondertussen laat minister Hilde Crevits weten dat het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling een miljoen euro Europese middelen vrijmaakt voor West-Vlaamse initiatieven in het kader van de brexit. “Tot begin april kunnen de sectoren voeding, kunststoffen, rubber en textiel en machinebouw projecten indienen in het kader van een internationale strategie. Die sectoren lopen in West-Vlaanderen het grootste risico op het vlak van export- en banenverlies”, verduidelijkt de minister.