Herdenkingsmunten brengen 80.2030,00 euro op LBR

10 november 2019

09u05 0 Ieper Een reeks herdenkingsmunten werden naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 2018 uitgegeven. Dat project loopt nu ten einde. Een cheque van 80 203,00 euro werd overhandigd aan het In Flanders Fields Museum.

Het In Flanders Fields Museum sloot in april 2018 een overeenkomst met de firma Samlerhuset en haar partners Het Belgisch Munthuis en The London Mint rond de uitgifte van een reeks herdenkingsmunten naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 2018. De ‘In Flanders Fields Museum’-reeks behandelt belangrijke militaire en humanitaire gebeurtenissen van de Groote Oorlog. De gerenommeerde Engelse Kunstenaar en medailleur Paul Day ontwierp de munten. Elke munt uit de reeks heeft een specifiek Eerste Wereldoorlog-thema. Een munt draagt de naam: treurende soldaat. Op de munt staat een geallieerde soldaat diep voor een eenvoudig kruis op het graf van één van zijn medestrijders. Hij staat alleen in een door de oorlog verwoest landschap. Op de achtergrond is een Britse tank te zien. Ook is er een stukje prikkeldraad te zien dat vaak de opmars van de soldaten ophield. Het kruis is omgeven door de rode klaproos, een blauwe korenbloem en een wit madeliefje. Deze drie bloemen bloeien ook op de grond die verwoest is door het oorlogsgeweld en waarin slachtoffers liggen begraven. In Engelssprekende landen draagt men een gestileerde klaproos op 11 november, de dag van de Wapenstilstand in 1918 tussen de geallieerden en de Duitsers. De Fransen dragen op die dag een gestileerde ‘bleuet’, een blauwe korenbloem. De Belgische herdenkingsboom is het witte madeliefje.

De samenwerking tussen het In Flanders Fields Museum, de firma Samlerhuset en haar parnters loopt binnenkort ten einde. De firma Samlerhuset sloot de succesvolle samenwerking af in de raadzaal van de Lakenhalle en overhandigde een cheque aan het In Flanders Fields Museum. “Dit is de mooiste samenwerking die we tot op heden hebben mogen vieren. Het is meer dan een munt. We delen onze passie voor geschiedenis”, sprak de directeur van het Belgische Munthuis. “Dit project sluiten we af op heilige grond, hier in Ieper. We wilden graag een bijdrage doen aan het museum en we zijn heel blij dat we 80.203,00 euro mogen overhandigen aan het In Flanders Fields Museum.”

In september 2017 werden de eerste contacten gelegd. De samenwerking werd in april 2018 door voormalig schepen Jef Verschoore afgesloten. “Er werd gekeken of een samenwerking mogelijk was. We wilden ons enkel engageren als we achter het volledige verhaal van de munt konden staan. Het leed van de soldaten, de winnaars, de verliezers.. Dit alles wilden we verwerkt zien. Met alle voorwaarden werd rekening gehouden. Bij aanvang van dit project hadden we niet gedacht dat dit bedrag zou gehaald worden. We zijn zeer blij met deze middelen, die mee zullen helpen met het financieren van een aantal vernieuwingen”, sprak schepen van musea en voorzitter IFFM, Dimitry Soenen.