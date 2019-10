Heraanplanting gemaaid geboortebos op 23 november Christophe Maertens

09 oktober 2019

17u00 0 Ieper In juli werd een deel van het geboortebos langs het Hamiltonpark per ongeluk gemaaid. Op 23 november vindt de heraanplanting plaats.

Op 2 maart plantten 76 Ieperse gezinnen elk tien jonge boompjes en struiken aan in het nieuwe Hamiltonpark, op de plaats van het vroegere Groenpark. Deze aanplanting kaderde in het project van de geboortebomen, dat al twintig jaar in nauwe samenwerking met de Ieperse Gezinsbond wordt uitgevoerd. De aanplanting van het nieuwe geboortebosje gebeurde in twee zones, aan weerszijden van het evenementenplein binnen het Hamiltonpark. In juli werd tijdens een maaibeurt van het zestig are grote grasplein ongeveer twintig vierkante meter geboortebos gemaaid.

Op de gemeenteraad vroeg gemeenteraadslid Nancy Six of de heraanplanting er nu komt. “Toen we de situatie hebben vastgesteld hebben we meteen actie ondernomen”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “We hebben een brief gestuurd naar alle ouders die hadden meegewerkt om uit te leggen wat er gebeurd was. We hebben de ouders meteen uitgenodigd om in het najaar mee te werken aan de heraanplanting van het geboortebosje. Veertien gezinnen waren bereid mee te werken. De heraanplanting zal plaatsvinden op zaterdag 23 november om 10 uur.”

