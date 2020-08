Heraanleg Vrijbosroute tussen Boezinge en Langemark Christophe Maertens

22 augustus 2020

12u17 0 Ieper De Vrijbosroute, de fietsverbinding tussen Boezinge en Langemark, die deel uitmaakt van een fietssnelweg, wordt heraanlegd. Dat gebeurt in opdracht van de provincie West-Vlaanderen.

De werken starten aan de zijde van Boezinge, meer bepaald aan het gedeelte tussen de Noordhofweg en de Randweg. De werken zullen in fases worden uitgevoerd, waarbij er telkens een omleiding is voorzien voor de fietsers via de Diksmuidseweg en de Randweg.

Momenteel zijn de werken bezig tussen Noordhofweg en de Kapellestraat. Tussen de Kapellestraat en de Diksmuidseweg zijn voorbereidende archeologische werken aan de gang. Binnenkort zal ook de oversteek over het kanaal Ieper-IJzer gerenoveerd worden.

Tussen 24 augustus en 31 december wordt gewerkt op het gedeelte Vrijbosroute (Ledwigepad) tussen de Langemarkseweg en de Bikschotestraat. Tijdens deze werken zullen fietsers tijdelijk geen gebruik kunnen maken van het fietspad. Er is een omleiding voorzien via de Langemarkseweg.