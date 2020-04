Heraanleg kapotgereden kruispunten in Ieperse binnenstad met extra comfort voor de fietsers Christophe Maertens

15 april 2020

18u28 0 Ieper De voorbije jaren vatte stad Ieper het plan op om de kruispunten in de binnenstad duurzamer en veiliger aan te leggen. Daarbij wordt gedacht aan de fietsers. De kasseitjes – die vaak los komen te liggen- worden vervangen door uitgewassen beton. De stad pakte de Menenstraat en de Tempelstraat al aan en half april start de heraanleg van het kruispunt Grote Markt met de D’Hondtstraat.

Het stadbestuur heeft bij de heraanleg oog voor de fietser en wil het fietscomfort in het centrum verhogen. “De kasseien op de Grote Markt ogen mooi en passen bij het historische karakter van de stad, maar ze zijn minder aangenaam om over te fietsen”, zegt schepen Ives Goudeseune. “De voorbije weken is het onze technische dienst gelukt om heel wat voetpaden te herstellen. Vanaf 20 april worden de kasseistroken op de markt heraangelegd en we voorzien fietscomfortstroken aan beide kanten van de weg. Zo maken we de stad toegankelijker en veiliger voor alle Ieperlingen. En wordt fietsen ook aantrekkelijker! Ieper moet vlot en veilig bereikbaar zijn voor iedereen én met alle vervoersmiddelen. Dat is cruciaal voor de bewoners, handelaars en bezoekers van onze binnenstad.”

Hinder zo klein mogelijk

De stad wil de hinder voor de handelaars, bezoekers én Ieperlingen zo klein mogelijk houden. In een eerste fase wordt het kruispunt op punt gebracht. De parkeerstroken grenzend aan de weg worden opnieuw heraangelegd en voetpaden worden plaatselijk hersteld. Daarna worden de fietscomfortstroken aan beide zijden uitgewerkt en tussenliggend worden alle kasseien volledig heraangelegd. Tussen 20 april en 12 juni is gemotoriseerd verkeer in de zone verboden. Automobilisten moet omrijden. De voetpaden blijven altijd vrij, met een minimale hinder. Voetgangers en mensen met de fiets aan de hand kunnen altijd door. Afvalcontainers van de bewoners in de werfzone kunnen in speciaal ingerichte zones worden gezet voor ophaling. Die zones zullen zich net buiten de werfzone bevinden.