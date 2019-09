Heilige Familie in Ieper ‘hoopt’ op een vlot schooljaar Christophe Maertens

02 september 2019

15u26 0 Ieper In de Heilige Familie in Ieper werd het nieuwe schooljaar op gang getrokken door het Pastoraal Inspirerend Team, dat samen met de leerlingenraad en onder begeleiding van de Drumband het jaarthema ‘Handen vol hoop’ onthulde. “Aan iedereen een hoopvol schooljaar toegewenst.”

De leerlingen van Heilige Familie in Ieper werden op de eerste schooldag ontvangen op de speelplaats. Per klas moesten ze verzamelen bij een doos. Met al die dozen samen werd een kunstwerk gemaakt dat het woord ‘Hope’ uitbeeldt. Dat woord staat in het thema voor dit schooljaar: ‘Handen vol hoop’, meteen ook het thema van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

“We beginnen dit schooljaar met 618 leerlingen, waarvan 248 jongens en 370 meisjes”, weet directeur Hans Debel. “Er zijn 170 nieuwe leerlingen, waarvan 91 in het eerste jaar. Dat zijn er twintig meer dan vorig jaar. Daarvoor hebben we zelfs een extra klas moeten vrijmaken.”

De Heilige Familie biedt opleidingen binnen studiegebieden Handel, IT, Toerisme, Mode, Kunst en Decoratie.