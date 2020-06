Heilige Familie houdt een drive-inproclamatie: “Blij dat de school dit op een origine manier aanpakte” Christophe Maertens

30 juni 2020

22u11 10 Ieper Afstuderen in coronatijden, voor veel zesdejaars is het toch een beetje in mineur: Geen normale proclamatie in aanwezigheid van de ouders en daarna gezellig een glaasje drinken. In de Heilige Familie in Ieper zorgden de directie en de leraren toch voor een originele afsluiter van het schooljaar met een drive-inproclamatie.



Het coronavirus bracht ook de proclamatie van de 134 zesde– en zevendejaars van de middelbare school Heilige Familie in Ieper in gevaar. “Gelukkig vonden we een waardig alternatief met een drive-inproclamatie”, zegt organisator Stefaan Dehaerne. “Begin juni stuurde een werkgroep een aanvraag voor de drive-in naar het Ieperse stadsbestuur, die dit goedkeurde. Alle leerlingen konden met hun ouders in de wagen deelnemen op parking Esplanade. De afstudeershow was te volgen via livestream op de Facebookpagina van de school.”

Traditie

Tijdens de proclamatie werd de naam van de leerling afgeroepen. Die stapte dan uit de wagen en bleef naast het portier staan. Wanneer iedereen van de klas aan de beurt was geweest, werd de laureaat bekendgemaakt. Elisa Dai (18) uit Ieper was een van die primussen. Ze studeerde af aan de richting Toerisme. “Choquerend”, lacht ze. “Ik dacht dat het iemand anders zou zijn, maar toch blij dat ik het ben.”

Elisa vindt het wel een beetje spijtig dat ze het schooljaar op deze manier moet eindigen. “Ik had de proclamatie liever in Het Perron gezien, samen met alle ouders en zo. Toch ben ik wel blij dat de school dit op een originele manier aanpakte.” Elisa laat het allemaal niet aan haar hart komen en gaat na de plechtigheid gaan eten met haar vriendinnen. “Corona of niet, die traditie laten we toch niet verloren gaan.”

Organisator Stefaan Dehaerne is blij dat de laatstejaars toch een waardige proclamatie kregen. “De leerlingen hebben al zoveel moeten missen de afgelopen 3,5 maanden. Als ze later terugdenken aan 2020 hoop ik dat de onvergetelijke proclamatie het eerste zal zijn wat ze zich zullen herinneren.”