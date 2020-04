Heilige Bloedprocessie afgelast door corona LSI

13 april 2020

11u37

Bron: LSI 9 Ieper De Heilige Bloedprocessie in Voormezele (Ieper), die traditioneel op de eerste zondag na Pinksteren plaatsvindt, zal door de corona-epidemie in 2020 niet plaatsvinden. Dat deelt voorzitter van het organisatiecomité Paul Breyne mee.

“Namens het organisatiecomité moet ik u tot onze spijt mededelen dat de jaarlijkse H.Bloedprocessie van Voormezele, die gepland was op 7 juni, niet zal doorgaan. De verwachting is namelijk dat de corona-epidemie langer zal duren dan oorspronkelijk voorzien werd. Daarom hebben we niet genoeg tijd om alles voor te bereiden”, zo klinkt het. “De ‘abdijavond’ die zou doorgaan op 30 mei gaat eveneens niet door.”

“Wel willen we alle deelnemers en medewerkers bedanken voor hun genereuze inzet. Wij beloven dat in 2021 ‘Voormezeles Grote Dag’ meer dan ooit met medewerking van allen een nieuwe impuls zal krijgen. Ondertussen gaan onze gedachten uit naar alle dorpsgenoten en anderen die momenteel vechten tegen de gevolgen van het virus en naar de gezondheidswerkers die zich op een lofwaardige manier inzetten voor het leven van hun medemensen.”