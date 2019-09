Heemkring Flambertus nodigt archeoloog Jan Decorte uit Christophe Maertens

24 september 2019

07u12 0 Ieper CO7-archoloog Jan Decorte geeft op donderdag 3 oktober in Vlamertinge een lezing over de geschiedenis van Reningelst. De organisatie ligt in handen van heemkring Flambertus.

“In een lezing brengt de archeoloog de geschiedenis van buurdorp Reningelst aan de Grote Beek tot leven”, zegt Fernand Vanrobaeys van Flambertus. “De geschiedenis van dit woon- of slaapdorp gaat terug tot de 12de eeuw. Het landschap is er licht golvend tussen de 20 en de 90 meter boven de zeespiegel, en buiten de woonkernen is er vooral plaats voor hedendaagse landbouw. Net zoals de regio kende het dorp vredige en bloeiende, maar ook woelige tijden.” De lezing vindt plaats in het OC Charles Valcke, Poperingseweg 483 te Vlamertinge om 19.30 uur. Toegang: 2,5 euro.