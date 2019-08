Harmonie Ypriana stelt uniformen op punt voor 100ste verjaardag Christophe Maertens

23 augustus 2019

12u51 0 Ieper De Ieperse Harmonie Ypriana viert volgend jaar zijn 100ste verjaardag. Om daarbij piekfijn voor de dag te komen, is de muziekvereniging haar uniformen aan het nakijken en te herstellen waar nodig. “Een ferme klus, want het gaat om meer dan 100 pakken waar een heel stuk geschiedenis is aan verbonden.”

De harmonie Ypriana gaf op 24 juli 1920 een eerste optreden in Poperinge. Dat was meteen het startschot voor 100 jaar Ieperse muziekgeschiedenis met heel wat hoogtepunten. In Ieper is de bekende en geprezen harmonie een graag geziene gast bij officiële plechtigheden. Op tal van wedstrijden waaraan de vereniging deelnam, werden prijzen in wacht gesleept. “Tegenwoordig promoten we nog altijd het hedendaagse harmonie-repertorium en schenken we aandacht aan nieuwe werken van onze Belgische componisten”, zegt voorzitter Klaas Coulembier.

Volgend jaar blaast Ypriana 100 kaarsjes uit en dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan. “Om goed voor de dag te komen, laten we al onze uniformen nakijken en herstellen waar nodig. Het gaat om de pakken waarmee we op straat komen, niet die die we aantrekken om een indoorconcert te spelen”, zegt de voorzitter. “Om alles in goede banen te leiden werd een werkgroep in het leven geroepen. Die pakken zijn allemaal op maat gemaakt. Alles wordt nagekeken. Als er iets stuk is, dan wordt het door de kleermaker waarmee we samenwerken, hersteld. Die is gespecialiseerd in uniformen.” De kostuums zijn in de loop van 100 jaar nooit van uitzicht veranderd. “Als er nieuwe moeten worden gemaakt, dan gebeurt dat naar voorbeeld van de oudere exemplaren. Ondertussen zijn we met meer dan 100 leden, het nakijken van de pakken is dus een hele klus”, aldus Klaas.

Een zaak is zeker: voor de 100ste verjaardag van de harmonie zullen de uniformen mogen gezien worden. Voor de gelegenheid is een mooi programma uitgewerkt. “Veel kan ik daarover niet zeggen, maar een tipje van de sluier oplichten wil ik wel doen. Zo gaan we ‘A Symphony of Trees’ van Piet Swerts brengen. De componist schreef het werk naar aanleiding van 100 jaar wapenstilstand. Het is een groot werk dat twee maal werd uitgevoerd in de Sint-Maartenskerk in Ieper. Piet Swerts herwerkte het nu voor onze harmonie, iets waarmee we heel blij zijn.”

Ook speciaal wordt het eindejaarsconcert van Ypriana in 2020. “We gaan de geschiedenis van onze harmonie brengen met muziek. Daarnaast staat er een concertreis naar Londen op het programma. Er zijn nog heel wat meer activiteiten gepland, maar daarover later meer.” Voor meer info: www.harmonieyriana.be.