Hardleerse drugsgebruiker riskeert jaar cel voor dealen van heroïne

Christophe Maertens

04 juni 2019

09u26 0 Ieper “Die man voorwaarden opleggen, heeft geen enkele zin.” De openbare aanklager in de rechtbank van Ieper vraagt één jaar effectief voor S.D., die zich moet verantwoorden voor het gebruik en de verkoop van harddrugs. Ook een vrouw staat mee terecht. Beiden verschenen eerder al voor de rechter voor overvallen.

De politie vermoedde al langer dat er drugs werden gedeald in de woning waar S.D. en P.M. verbleven. Naar aanleiding van de zaak rond de overvallen vond er een huiszoeking plaats. Daarbij werden heroïne en cocaïne aangetroffen. De twee zeiden dat ze zware gebruikers zijn en zich lieten bevoorraden door koeriers uit Moeskroen en Noord-Frankrijk. “Hoewel de man verkoop van heroïne ontkent, blijkt uit onderzoek een ander verhaal”, zegt de procureur. “Na het uitlezen van de gsm en Facebookberichten leiden we af dat er wel degelijk sprake is van verkoop. Ook afnemers geven trouwens toe dat ze drugs kopen van de beklaagde.”

Depressie na relatiebreuk

De openbare aanklager vraagt een jaar effectieve celstraf voor S.D. “Hij is een onverbeterlijke recidivist die een strenge straf verdient.” Volgens zijn raadsman kampte de beklaagde op een bepaald moment met een depressie na een relatiebreuk. P.M. kwam bij hem aankloppen met de vraag om onderdak en samen gebruikten ze drugs. S.D. kocht volgens zijn verdediging grote hoeveelheden drugs aan om de prijs te drukken. Het spul werd daarop verdeeld, zonder dat er winst werd gemaakt. De beklaagde hoopt op voorwaarden. Zijn vrouwelijke kompaan vraagt een straf met uitstel. Vonnis op 24 juni.