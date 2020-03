Hans en Miguel leggen eed af als nieuwe gemeenteraadsleden in Ieper Christophe Maertens

14u00 0 Ieper Op de gemeenteraad van Ieper hebben maandagavond Miguel Gheysens (CD&V) en Hans Feys (CD&V) de eed afgelegd als gemeenteraadslid. Ze vervangen Els Morlion en Dieter Deltour.

Op 30 mei diende CD&V-raadslid Pieter Deltour zijn ontslag in op de gemeenteraad. Zijn partijgenoot Hans Feys (61) neemt zijn plaats in en legde maandagavond de eed af. Hans Feys is geneesheer-specialist in het Jan Ypermanziekenhuis en voormalig voorzitter van de Medische Raad.

Ook Els Morlion nam vorige maand afscheid van de gemeenteraad. Haar plaats wordt ingenomen door Miguel Gheysens (43) uit Boezinge, die ook maandagavond de eed afgelegde. Voor Miguel was het niet de eerste keer dat hij dat deed. In juni 2019 verving hij al eens de toen zwangere Miet Durnez.