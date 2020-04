Halve marathon McBride Run 2020 uitgesteld naar volgend jaar Christophe Maertens

01 april 2020

18u19 4 Ieper Ook de McBride-run tussen Ieper en Poperinge zal dit jaar niet worden gelopen omwille van de coronacrisis.

“De voorbije dagen hebben we alles een beetje op een rij gezet”, zegt coördinator Ives Goudeseune. “Op nog geen twee maanden voor de eigenlijke datum zijn we van niets zeker. De wetgever kan momenteel niet meer duidelijkheid verschaffen. De situatie zal voor de volle 100 procent weer normaal moeten zijn, willen we de McBrigde-run organiseren, bij de minste beperking is het praktisch niet haalbaar het loopevenement te organiseren. Momenteel kunnen ook de atleten die willen deelnemen niet voldoende goed trainen en ik denk vooral aan de amateurloper die er toch wil bijzijn. Het lijkt ons dan ook correcter dat we tijdig duidelijk maken dat we dit jaar de McBride-run niet kunnen organiseren. In overleg met de firma McBride en ons organisatiecomité laten we iedereen weten dat we uitkijken naar volgend jaar voor de eerstvolgende McBride-run, die zal plaatsvinden op zondag 6 juni 2021.”