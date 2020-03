Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen, #samentegencorona: ontdek hier de initiatieven uit Ieper Christophe Maertens

17 maart 2020

11u42 0 Ieper Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de take-away- en deliverymogelijkheden in uw gemeente onder u aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip: stuur ons een mailtje naar westhoekregio@hln.be.

Koffiezaak Slowwings: takeaway

Een portie zwart goud nodig? Slowwings doet aan take-awaykoffie, pakjes koffie voor thuis, of zin in iets zoet? Raw cakes in allerlei smaakjes (breng een doosje mee), limonade van Whole Earth, lavendel of munt. Open vanaf 16 maart tussen 12 uur tot 14 uur en van 17 uur tot 19 uur. Betaling kan enkel via kaart. De barista’s steunen kan ook via een cadeaubon. Koffiezaak Slowwings in de Boomgaardstraat in Ieper. Slowwings8900@gmail.com of 0494/68.26.22.

Fika: afhaal en leveren

“Een Fika’tje doen. Maar dan wel van thuis uit. Bestel, haal af of laat ons leveren”, aldus uitbaters Ekaterina Davidova en haar vriend Matthias Degels. Bij Fika, gelegen aan de Tempelstraat 2, staan onder meer koffie, bowls, ontbijt, cakes en sweets op het menu. Meer info via 0476/84.50.43 of via Facebook.

Frituur de Leet en frituur Sint-Jan: afhaal en leveren

“Zin in een lekker vers krokant gebakken frietje of een heerlijke bicky burger dan ben je bij ons aan het juiste adres”, klinkt het. In frituur de Leet en frituur Sint-Jan kunnen frieten worden afgehaald. Meer info op www.frituurstjanieper.be.

In de gebraden kip: afhaal

‘In De Gebraden Kip’ is een ambachtelijk bedrijf dat al 10 jaar uitgebaat wordt door Hans Wallecan en Martine Pype. Iedere dag zetten ze zich samen met hun gedreven medewerkers in om dagverse kipgerechten en andere kwaliteitsproducten tegen betaalbare prijzen te kunnen aanbieden. Meer info op www.indegebradenkip.be of 0476/50.05.58. De zaak is te vinden aan de Brugseweg 42 in Ieper.

Ypres Burger: afhaal

In Ypres Burger zijn heel wat verschillende burgers te vinden, met frietjes en een drankje. Ypres Burger is te vinden aan de Grote Markt in Ieper, meer info op www.ypresburger.be of 057/36.86.76

Low C: afhaal en leveren

“Low C is een hippe foodbar waarin verse ambachtelijke producten en authenticiteit centraal staan. Onze core business zijn salades, maar bij ons kun je ook terecht voor heerlijke wraps, homemade toasty’s en dagverse soepen.” Low C. is te vinden in de Boomgaardstraat 20 en te bereiken via 0496/27.71.73 of via low-c.business.site/