Grote werken in Zillebeke nopen krantenwinkel tot sluiting Christophe Maertens

21 augustus 2019

18u00 0 Ieper In Zillebeke-dorp sluit de krantenwinkel de deuren. Oorzaak: de grote werken die momenteel bezig zijn. Met het verdwijnen van de krantenboer, blijven er niet veel handelaars meer over in de gemeente. “Ik hoop dat het dorp de werken overleeft.”

“Na maandenlang beraad hebben wij besloten om onze krantenzaak definitief stop te zetten, dit als gevolg van de wegeniswerken in het centrum van Zillebeke. Alhoewel deze nu goed opschieten – wat in het begin anders was – is de impact ervan op onze zaak van dermate dat een verderzetting niet verantwoord is. We houden eraan alle klanten te bedanken.” De uitbaters van krantenwinkel Leroy-Vandewalle in Zillebekedorp in Zillebeke hebben hun buren een brief geschreven dat ze ermee ophouden.

In Zillebeke zijn, net als op vele andere plaatsen in Ieper, grote rioleringswerken bezig, waarbij een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. In één beweging krijgt het dorp een verfraaiingsbeurt.

Voor apotheker Dirk Vandamme in de Blauwpoortstraat was het geen gemakkelijk jaar. “De werken zijn nu al een hele tijd bezig en we kijken uit naar het einde”, zegt Anne-Sophie Bonte, medewerksters van de apotheker. “Op dit moment hebben we er eigenlijk wel last van. Er is hier geen passage meer voor de winkel, want iedereen moet omrijden. Er is echter niets aan te doen , we moeten erdoor. Ik begrijp dat het voor zelfstandigen niet leuk is. Indien je pas bent gestart, is dit echt heel zwaar dragen.” Anne-Sophie hoopt dat het dorp de werken overleeft. “Voor alles van start ging, was er hier echt een dorpssfeer.” Ondertussen zijn er al een aantal zaken verdwenen, echter niet allemaal door de werken. Zo ging een bakker in een dorp om andere redenen failliet. “Maar met het verdwijnen van de krantenwinkel, schieten alleen wij en nog twee slagers over, wat wel wat weinig is.”

De apotheker zegt geen kwaad woord voor de aannemer. “De straatwerkers doen echt hun best.”

Bevoegd schepen Ives Goudeseune betreurt de sluiting van de krantenwinkel. “We hopen dat eens de werken gedaan zijn nieuwe zaken interesse vinden in een nieuw aangelegd dorp om er (klein) handel op te starten”, zegt de schepen. “Veel te lang is er gepraat geweest, over investeringen in Zillebeke, vooraleer de werken begonnen waardoor niemand veel goesting had om initiatief te nemen. Nu het bijna klaar is hopen we erop dat het dorp terug de nodige kleinhandel kan omarmen.”

De schepen geeft nog wat toelichting over wat er nu nog gebeurt. “Eerst zal de Maaldestedestraat afgewerkt worden en pas dan komt de Zandvoordestraat aan de beurt. De bedoeling is dat de school in de Maaldestedestraat bereikbaar zal zijn bij het begin van het komende schooljaar. Overigens zijn we voor op het schema. Nog voor het einde van dit jaar zullen de ingrijpende wegenwerken af zijn. En dat is enkele maanden vroeger dan eerst gepland.”