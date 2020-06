Grote vakantiewoningen zoals Cottage de Vinck willen perspectief voor heropening Christophe Maertens

10 juni 2020

18u25 0 Ieper Naast een museum baat Niek Benoot ook het vakantiehuis Cottage de Vinck uit. Normaal mocht dat eveneens op 8 juni open, maar er is een probleem: het mag alleen voor slechts 10 personen, terwijl er ondertussen al grotere groepen hebben geboekt.

Op enkele tientallen meters van het museum Hooge Crater, dat vandaag de deuren opende, bevindt zich het vakantiehuis Cottage de Vinck. Cottage de Vinck biedt plaats aan groepen tot 18 personen die over 9 kamers verdeeld kunnen worden. Net die 18 personen zorgen nu voor een probleem, want het blijkt dat in vakantiewoningen slechts 10 mensen mogen logeren. “Het was voor ons een hele opgave om onze vakantiewoning in orde te houden, zodat we onmiddellijk klaar stonden om gasten te ontvangen als dat opnieuw mocht”, aldus Niek Benoot. “Veel mensen keken ernaar uit om na de lockdown met hun eigen bubbel op vakantie te gaan. De 10-personenregel gooit echter roet in het eten, want veel groepen die boekten, bestaan uit meer personen. We kunnen die mensen nu toch niet zeggen dat ze maar met 10 mogen komen. Of we moeten andere groepen zoeken die slechts uit 10 mensen bestaan, wat onbegonnen werk is. Als we een vakantie in eigen land willen, dan moeten we toeristen toch de mogelijkheid geven dat te doen.”

Niek Benoot vindt gehoor bij Logeren in Vlaanderen vzw. “Samen met de Provinciale Toeristische Organisaties pleiten we voor duidelijkheid voor deze logies en vragen hiervoor een overleg met Minister voor Toerisme Zuhal Demir”, zegt Stefaan Gheysen, voorzitter van Logeren in Vlaanderen. “In Vlaanderen zijn er meer dan 400 vakantiewoningen voor meer dan 10 personen die erg gegeerd zijn door vrienden- en familiegroepen. Ondanks een aangekondigde globale opstart van alle toeristische logies en activiteiten, kunnen deze vakantiewoningen niet (volledig) starten doordat er maximum 10 personen tegelijk mogen samenkomen. Nog erger is dat hen ook helemaal geen perspectief wordt geboden. En net dit logiestype is uitermate geschikt voor ontmoeting en quality time met vrienden en familie, na al die maanden lockdown. Nochtans kunnen deze grotere vakantiewoningen een zeer veilig verblijf aanbieden: het zijn afgesloten gebouwen in een groene en landelijke omgeving waar social distancing perfect kan georganiseerd worden, naast handhygiëne en verluchting. Het contact tussen uitbater en de klanten kan tot een minimum beperkt worden. Bovendien zijn de leden van een groep vaak goed op elkaar ingespeeld en hebben ze een groot wederzijds respect voor elkaars veiligheid. Ten slotte zijn ze - indien er zich toch een probleem zou voordoen- gemakkelijk te identificeren. Ondertussen stellen we vast dat in andere sectoren wél met grotere aantallen kan gewerkt worden: scholen, culturele activiteiten en sporttrainingen. Wat dus mogelijk is in andere sectoren, moet zeker ook kunnen binnen de sector van de grotere vakantiewoningen.”