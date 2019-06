Grote rookpluim door brand in houtrecyclagebedrijf in Ieper LSI

27 juni 2019

17u04

Bron: LSI 3 Ieper Op de industriezone aan de Rozendaalstraat in Ieper is rond halfvier brand uitgebroken bij houtrecyclagebedrijf Vandendriessche. De brand ging gepaard met een grote rookpluim die kilometers ver te zien was.

Wellicht ontstond de brand aan een breekinstallatie voor het hout in het bedrijf. Het vuur sloeg over op stapels houtafval die op de koer van het bedrijf liggen gestapeld. De brandweer had het vuur snel onder controle maar kon niet verhinderen dat er schade aan twee machines is veroorzaakt. Er raakte niemand gewond.